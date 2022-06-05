Зеленський просить уряд заборонити петарди та феєрверки під час воєнного стану

Зеленський просить уряд заборонити петарди та феєрверки під час воєнного стану

Український президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

Зеленський наголошує, що їхній ужиток під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні, "оскільки наразі виробництво, зберігання, перевезення, торгівля піротехнічними виробами не підлягають ліцензуванню, а їхній продаж та використання діючим законодавством не визначено".

Про це йдеться у відповіді глави держави на відповідну петицію, опубліковану на сайті президента.

Український президент подякував автору петиції за небайдужість до суспільних інтересів та проблем, які турбують усіх українців.

"Зокрема, щодо тяжких наслідків для громадян та навколишнього середовища, використання петард, феєрверків та

інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їх життю і здоров’ю. Підтримую стурбованість щодо збільшення небезпечних наслідків у зв’язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів у повсякденному побуті", - йдеться у відповіді глави держави.

Додамо, у місцевих пабліках повідомлялося, що у Києві на Осокорках невідомі вирішили запустити салют. Звуки феєрверків злякали весь район.

Також днями в Одесі під час оголошеної повітряної тривоги невідомі запустили феєрверки. Патрульні затримали "жартівників". Наразі з'ясовуються усі подробиці події та її кваліфікація згідно з чинним законодавством, зокрема, правового режиму воєнного стану.

В Одесі затримали порушника, який під час тривоги запустив феєрверк

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