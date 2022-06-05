У Молдові на запит Білорусі заарештували українського нардепа

У Молдові на запит Білорусі заарештували українського нардепа

Білорусь закидає Євгенові Яковенку підозру у хабарництві та корупції.

У Молдові місцеві правоохоронці затримали депутата Верховної Ради Євгена Яковенка, якого у міжнародний розшук оголосила Білорусь.

Про це пише молдовське видання Deschide.MD.

За інформацією журналістів, Яковенко був затриманий прикордонною поліцією Молдови та доправлений до слідчого ізолятора.

Своєю чергою голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що Білорусь звинувачує українського нардепа у хабарництві та корупції та зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію.

Євген Яковенко потрапив до Верховної Ради у 2019 році. Він балотувався від партії "Батьківщина", яку очолює колишня прем'єрка Юлія Тимошенко. Яковенко переміг на окрузі № 52 в Донецькій області. Проте, потрапивши до парламенту, Яковенко вирішив залишитися безпартійним.

Молдовське видання зазначає, що Яковенко боровся на виборах 2019 року проти команди українського олігарха та кума Путіна Віктора Медведчука. Після перемоги на виборах команда Медведчука звинуватила Яковенка у фальсифікаціях результатів виборів і підкупі виборців.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про вимогу виключити Росію з Інтерполу через вторгнення РФ до України.

Вже 7 березня з ідентичною вимогою щодо РФ та Інтерполу виступила очільниця МВС Великої Британії Пріті Пател.

Зазначимо, що країна-агресорка і її союзниця Білорусь використовують Інтерпол для прикриття своїх злочинів і розшуку політичних опонентів.

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