У Британії просять негайно виключити Росію з Інтерполу

У Британії просять негайно виключити Росію з Інтерполу

Дії Росії є прямою загрозою для безпеки людей та для міжнародного співробітництва правоохоронних органів.

Очільниця МВС Великої Британії Пріті Пател закликала Інтерпол негайно виключити Росію з організації за напад на Україну.

Про це Пател написала в Twitter.

"Разом із колегами зі США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні написала листа з проханням до штаб-квартири Інтерполу та його виконавчого комітету ухвалити цього тижня рішення щодо негайного призупинення доступу Росії до його системи", — написала дипломатка.

За її словами, дії РФ - пряма загроза безпеці співпраці правоохоронних органів на міжнародному рівні.

Раніше виключити Росію з Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) вимагала Канада.