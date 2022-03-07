Хакери Anonymous зламали держтелеканали РФ та транслювали відео про війну в Україні

Хакери Anonymous зламали держтелеканали РФ та транслювали відео про війну в Україні

Також міжнародна мережа хакерів закликала росіян виступити проти війни.

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous знову зламала російські державні телеканали.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Anonymous у Twitter.

Як повідомили хакери, вони зламали такі телеканали, як "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а також сервіси Wink та Ivi. На них транслювалися відео про війну в Україні.

"Мережа хакерів Anonymous зламала російські стримінгові сервіси Wink і Ivi (на кшталт Netflix) і телеканали "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", щоб транслювати кадри війни з України", - йдеться в повідомленні.

JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9 — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 6, 2022

Окрім цього, на телеканал з’являвся заклик до росіян виступити проти війни в Україну, яку розв'язала Росія.

"Ми звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України. Росія та росіяни проти війни. Ця війна розв’язана злочинним, авторитарним режимом Путіна від імені простих громадян РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні", - саме такий заклик транслювався на телеканалах РФ.

MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 6, 2022

Нагадаємо, міжнародна мережа хакерів ще на початку вторгнення Росії до України оголосила "кібервійну" проти окупантів. За цей час Anonymous неодноразово зламували російські державні сайти, а також телеканали.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.