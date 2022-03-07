Хакеры Anonymous сломали гостелеканалы РФ и транслировали видео о войне в Украине

Также международная сеть хакеров призвала россиян выступить против войны.
Главная международная сеть хакеров Anonymous снова сломала российские государственные телеканалы.
Об этом сообщается на официальной странице Anonymous в Twitter.
Как сообщили хакеры, они сломали такие телеканалы, как "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а также сервисы Wink и Ivi. На них транслировалось видео о войне в Украине.
"Сеть хакеров Anonymous сломала российские стриминговые сервисы Wink и Ivi (на подобии Netflix) и телеканалы "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны с Украиной", — говорится в сообщении.
JUST IN: Поклонник коллекции #Anonymous today hacked в российские streaming services Винк и Иви (как Netflix) и Live TV каналы Russia 24, Channel One, Moscow 24 на broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9— Anonymous TV (@YourAnonTV) 6 марта 2022
Кроме того, на телеканал появлялся призыв к россиянам выступить против войны в Украине, которую развязала Россия.
"Мы обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны. Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени простых граждан РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине", — именно такой призыв транслировался на телеканалах РФ
MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP— Anonymous TV (@YourAnonTV) 6 марта 2022
Напомним, международная сеть хакеров еще в начале вторжения России в Украину объявила "кибервойну" против оккупантов. За это время Anonymous не раз взламывали российские государственные сайты, а также телеканалы.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.