Хакеры Anonymous сломали гостелеканалы РФ и транслировали видео о войне в Украине

Хакеры Anonymous сломали гостелеканалы РФ и транслировали видео о войне в Украине

Также международная сеть хакеров призвала россиян выступить против войны.

Главная международная сеть хакеров Anonymous снова сломала российские государственные телеканалы.

Об этом сообщается на официальной странице Anonymous в Twitter.

Как сообщили хакеры, они сломали такие телеканалы, как "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", а также сервисы Wink и Ivi. На них транслировалось видео о войне в Украине.

"Сеть хакеров Anonymous сломала российские стриминговые сервисы Wink и Ivi (на подобии Netflix) и телеканалы "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", чтобы транслировать кадры войны с Украиной", — говорится в сообщении.

JUST IN: Поклонник коллекции #Anonymous today hacked в российские streaming services Винк и Иви (как Netflix) и Live TV каналы Russia 24, Channel One, Moscow 24 на broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9 — Anonymous TV (@YourAnonTV) 6 марта 2022

Кроме того, на телеканал появлялся призыв к россиянам выступить против войны в Украине, которую развязала Россия.

"Мы обычные граждане России. Мы выступаем против войны на территории Украины. Россия и россияне против войны. Эта война развязана преступным, авторитарным режимом Путина от имени простых граждан РФ. Россияне, выступайте против геноцида в Украине", — именно такой призыв транслировался на телеканалах РФ

MORE: All Russian-state TV channels have been hacked. pic.twitter.com/fCZaYpQjYP — Anonymous TV (@YourAnonTV) 6 марта 2022

Напомним, международная сеть хакеров еще в начале вторжения России в Украину объявила "кибервойну" против оккупантов. За это время Anonymous не раз взламывали российские государственные сайты, а также телеканалы.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.