Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе

Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе

Этот документ уже окрестили историческим для Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Кроме того, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали также Совместное заявление.

Сайт президента Украины

В документах говорится, что Украина уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, и имеет честь подать заявку на членство в соответствии со статьей 49 настоящего Договора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Украина, заплатив столь огромную цену за европейский выбор и безопасность Европы, будет в состоянии пройти этот путь", – говорится в документах.

Успех европейской интеграции Украины будет существенным вкладом в стабильность и безопасность Европейского континента.

Украина будет просить рассмотреть заявку по специальной процедуре – безотлагательно начать формальный процесс, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.

Документы адресованы Эммануэлю Макрону, президенту Франции, председательствующей в Совете ЕС, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, президенту Европейского парламента Роберте Мецоле.