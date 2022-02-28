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Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе

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Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе

Этот документ уже окрестили историческим для Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Кроме того, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали также Совместное заявление.

© Сайт президента Украины
Сайт президента Украины

В документах говорится, что Украина уважает ценности, закрепленные в статье 2 Договора о Европейском Союзе, и имеет честь подать заявку на членство в соответствии со статьей 49 настоящего Договора. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Украина, заплатив столь огромную цену за европейский выбор и безопасность Европы, будет в состоянии пройти этот путь", – говорится в документах.

Успех европейской интеграции Украины будет существенным вкладом в стабильность и безопасность Европейского континента.

Украина будет просить рассмотреть заявку по специальной процедуре – безотлагательно начать формальный процесс, чтобы Украина получила статус кандидата на членство.

Документы адресованы Эммануэлю Макрону, президенту Франции, председательствующей в Совете ЕС, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен, президенту Европейского парламента Роберте Мецоле.

©
© Сайт президента Украины
Сайт президента Украины
© Сайт президента Украины
Сайт президента Украины

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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