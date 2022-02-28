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В Киевской области уничтожили вражеский "Бук" – видео

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ВСУ уничтожили "Бук" российских оккупантов.

Возле с. Иванков Киевской области ВСУ уничтожили "Бук" российских оккупантов.

"Бук" был ликвидирован беспилотным летательным аппаратом "Bayraktar TB2".

Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный.

Байрактор, Иванков

Уничтожение с БПЛА "Bayraktar TB2" российского ЗРК "Бук" возле с. Иванков в Киевской области. Все будет Украина!

Опубликовано Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine Понедельник, 28 февраля 2022 г.

Напомним, 27 февраля Байрактар уничтожил российский БУК Житомирской области.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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