"Ювелірна робота": ​​Байрактар знищив російський БУК на Житомирщині

ЗСУ успішно знищує ворожу техніку.

Збройні сили України успішно ліквідували російський БУК в районі Малина Житомирської області.

Про це заявив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих військ", - заявив він.

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Байрактари в роботі. Наші оператори ювелірно криють колони ворожих... Опубліковано Міністерство оборони України Неділя, 27 лютого 2022 р.

Нагадаємо, ЗСУ почали використовувати турецькі "Байрактари": противник зазнав втрат під час наступу.

ЗСУ збили вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами.