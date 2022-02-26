ЗСУ збила вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами

ЗСУ збила вже два російські літаки ІЛ-76 з десантами

Протягом останньої доби російські окупанти втратили три СУ-30 см, 11 вертольотів, два СУ-25, два ІЛ-76мд, колону техніки та ешелон з пальним.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Протиповітряна оборона Повітряних Сил продовжує завдавати суттєвих втрат авіації окупантів, бронетехніці та живій силі противника. Протягом поточної доби російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів", - ідеться в повідомленні.

Ворожу техніку знищували:

винищувачі Су-27,

бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.

"Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки. Блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2, який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами. Вірте в Збройні Сили України! Смерть ворогам!".