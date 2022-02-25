З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві

Окупанти обстрілюють столицю України.

У Києві ППО ЗСУ збили крилаті ракети окупантів.

"За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами української ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а", - повідомив радник МВС Антон Геращенко.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо: