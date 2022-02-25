Росія після висадки десанту хоче захопити керівництво України або розділити державу - DT

Росія планує захопити один із двох аеропортів в Києві і засоби управління авіарухом. 2000 військовослужбовців забезпечать прибуття основної групи сил в кількості до 10 тисяч десантників літаками Іл-76 разом із легкою броньованою технікою і штатним озброєнням повітрянодесантних військ (БТР, Нона, автомобілі).

Про це пише видання DT.ua з помиланням на українські спецслужби.

Управління десантною операцією здійснюватиметься з бортів літаків А-50, які перебуватимуть в повітряному просторі Білорусі та РФ.

Перша частина десанту може прибути із Білорусі на гелікоптерах чи легких літаках. У цей же час диверсійні групи, які вже знаходяться на території України, мають вчинити диверсії на електромережах і підстанціях, щоб відключити значну частину міста від електромережі та зв’язку, викликавши паніку серед населення.

«За задумом окремі групи провокаторів повинні організувати підпали та акти мародерства, щоб ще більше посіяти паніку та зосередити увагу правоохоронних органів саме на стабілізації ситуації з громадською безпекою, а не на пошуку диверсантів», - пише видання.

У цей час відбуватиметься масована кібератака на органи влади та інші життєво важливі сайти в Україні. Також Росія запланувала активізацію боїв на фронті, провокації по всій лінії кордону з Україною, що змусить військово-політичне керівництво вивезти основну частину боєздатних військ на лінію оборони, тому в Києві перебуватиме незначна кількість саме військ.

Задача десанту — блокувати Київ, комунікації, канали управління військами, захопити/підірвати арсенали, максимально посіяти паніку, створити умови для панічного виходу із Києва "неконтрольованих колон біженців", які блокуватимуть магістралі/дороги, що ускладнить пересування військ, правоохоронних органів дорогами Києва.

«Далі, захопити та контролювати основні органи влади — ОП, Генеральний штаб, Кабмін, Верховну Раду та утримувати їх до прибуття основних сил. На проведення десантної операції дається доба, початок — за готовністю, пізно ввечері або вночі», - пише видання.

При цьому дата такої спецоперації наразі невідома, адже все залежить від погоди, розвитку політичної ситуації в світі та переговорних процесів.

Путінський режим має намір захопити керівництво держави (не уточнюється кого саме) і змусити підписати мирну угоду на російських умовах під шантажем та можливістю загибелі великої кількості цивільного населення.

«Навіть якщо частина керівництва держави буде евакуйована, хто не-будь із проросійських політиків зможе взяти "на себе відповідальність" і підписати документи, мотивуючи це "втечею" політичного керівництва із Києва. Як результат, Україна може бути розділена на дві частини — за принципом Західної та Східної Німеччини, чи Північної і Південної Кореї. При цьому, РФ визнає легітимною ту частину України, яка підпише ці угоди і буде лояльна до РФ. Керуючись принципом: "хто контролює столицю — той контролює державу", - зазначають журналісти.