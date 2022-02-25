"Русский корабль, иди на **й!": стало відомо, що захисники Зміїного відповіли ворогові перед загибеллю

"Русский корабль, иди на **й!": стало відомо, що захисники Зміїного відповіли ворогові перед загибеллю

Росіяни вимагали від українських прикордонників здатись.

Стала відома відповідь українських прикордонників на острові Зміїний на півдні України на вимогу російського агресора – здатися.

Згідно з аудіозаписом, росіяни вимагають від українських прикордонників, які служать на острові Зміїний, здатися:

- Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар.

- Русский военный корабль, иди на **й!

Обережно!!! На аудіозаписі міститься нецензурна лексика!!!!

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський заявив, що присвоїть звання Героя України прикордонникам, які загинули під час захисту острова Зміїний у Чорному морі.