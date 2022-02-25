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"Олег із Москви": у центрі Сум взяли в полон військового РФ (відео)

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Окупант каже, що його нібито "відправили забрати людей".

У Сумах українські військові взяли в полон солдата РФ. 

Як виявилося, чоловіка звати Олег, а приїхав він із Москви.

Відео із затриманим військового та його зізнанням оприлюднив телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

Окупант на кадрах говорить, що нібито "не хоче воювати", його "відправили забрати людей".

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