"Олег із Москви": у центрі Сум взяли в полон військового РФ (відео)

"Олег із Москви": у центрі Сум взяли в полон військового РФ (відео)

Окупант каже, що його нібито "відправили забрати людей".

У Сумах українські військові взяли в полон солдата РФ.

Як виявилося, чоловіка звати Олег, а приїхав він із Москви.

Відео із затриманим військового та його зізнанням оприлюднив телеграм-канал Pravda Gerashchenko.

Окупант на кадрах говорить, що нібито "не хоче воювати", його "відправили забрати людей".