Байден повідомив про найважчі для українців місяці

Байден повідомив про найважчі для українців місяці

США ввели санкції проти Росії, які мають на меті завдати серйозних збитків Москві.

Найближчі дні, тижні та місяці будуть важкими для народу України. Путін заподіяв українцям великого болю.

Про це написав у своєму Twitter президент США Джо Байден.

Американський лідер переконаний, що український народ не буде терпіти загарбників і окупації.

«Український народ пізнав 30 років незалежності — і показав, що не буде терпіти нікого, хто намагається повернути його країну назад», - зазначив Байден.

Раніше президент оголосив про введення щодо Росії та її економіки санкцій. Зокрема, йдеться про те, що США разом з лідерами Великої сімки повністю обмежать здатність уряду РФ діяти в доларах, євро та йєні. Також вводяться експортні обмеження та санкції проти російських банків, серед яких: Сбербанк та ВТБ, а також Газпромбанк, Совкомбанк, Новікомбанк. Більше того, американські санкції, за словами президента США, стосуватимуться і космічної сфери РФ.