Росію можуть виключити із Ради Безпеки ООН: що сталося

ООН пропонують негайні процедурні дії.
Резолюція, яка закликає виключити Росію із Ради Безпеки ООН у зв'язку із кризою навколо України, розглядається членами Палати представників США.
Про це повідомляє портал Axios.
За його даними, ініціювала резолюцію член комітету із закордонних справ нижньої палати, республіканка Клаудіа Тені.
Резолюція, з копією якої вдалося ознайомитися з порталом, закликає ООН "вжити негайних процедурних дій" для внесення поправок до статті 23 свого статуту, щоб виключити Росію з-поміж постійних членів Ради Безпеки.
При цьому, згідно зі статутом ООН, всі постійні члени Ради Безпеки повинні підписувати будь-які поправки, що дає можливість Росії блокувати такий крок.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.