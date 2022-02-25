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Росію можуть виключити із Ради Безпеки ООН: що сталося

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Росію можуть виключити із Ради Безпеки ООН: що сталося

Getty Images

ООН пропонують негайні процедурні дії.

Резолюція, яка закликає виключити Росію із Ради Безпеки ООН у зв'язку із кризою навколо України, розглядається членами Палати представників США.

Про це повідомляє портал Axios.

За його даними, ініціювала резолюцію член комітету із закордонних справ нижньої палати, республіканка Клаудіа Тені.

Резолюція, з копією якої вдалося ознайомитися з порталом, закликає ООН "вжити негайних процедурних дій" для внесення поправок до статті 23 свого статуту, щоб виключити Росію з-поміж постійних членів Ради Безпеки.

При цьому, згідно зі статутом ООН, всі постійні члени Ради Безпеки повинні підписувати будь-які поправки, що дає можливість Росії блокувати такий крок.

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