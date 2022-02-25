Россию могут исключить из Совебеза ООН: что произошло

Россию могут исключить из Совебеза ООН: что произошло

ООН предлагают немедленные процедурные действия.

Резолюция, призывающая исключить Россию из Совета Безопасности ООН в связи с кризисом вокруг Украины, рассматривается членами Палаты представителей США.

Об этом информирует портал Axios.

По его данным, инициировала резолюцию член комитета по иностранным делам нижней палаты, республиканка Клаудиа Тенни.

Резолюция, с копией которой удалось ознакомиться порталу, призывает ООН "предпринять немедленные процедурные действия" для внесения поправок в статью 23 своего устава, чтобы исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности.

При этом, согласно уставу ООН, все постоянные члены Совета Безопасности должны подписывать любые поправки, что дает России возможность блокировать такой шаг.