Хакеры Anonymous объявили кибервойну России: детали

Сайты RT и Минобороны России не работают.

Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…", - говорится в заявлении группировки в Twitter. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.

Телеканал RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки.

Сайты RT и Минобороны России не работают.