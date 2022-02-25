Хакеры Anonymous объявили кибервойну России: детали

Сайты RT и Минобороны России не работают.
Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.
The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine— Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022
"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…", - говорится в заявлении группировки в Twitter. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.
Телеканал RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки.
Сайты RT и Минобороны России не работают.