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Хакеры Anonymous объявили кибервойну России: детали

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Хакеры Anonymous объявили кибервойну России: детали

скриншот с видео

Сайты RT и Минобороны России не работают.

Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.

"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…", - говорится в заявлении группировки в Twitter. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.

Телеканал RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки. 

Сайты RT и Минобороны России не работают.

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