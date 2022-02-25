Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії: деталі

Сайти RT та Міноборони Росії не працюють.

Група комп'ютерних зломщиків Anonymous оголосила кібервійну Росії і взяла на себе відповідальність за атаку хакера на сайт російського телеканалу RT.

The Anonymous collective is officially в cyber war через Російський влада. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

"Колектив Anonymous офіційно оголошує війну Росії...", — йдеться у заяві угруповання у Twitter. Хакери додали до свого повідомлення хештег #Ukraine.

Телеканал RT раніше повідомляв, що його сайти з вечора четверга ведуться DDoS-атаки.

Сайти RT та Міноборони Росії не працюють.