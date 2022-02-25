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Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії: деталі

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Хакери Anonymous оголосили кібервійну Росії: деталі

скриншот з відео

Сайти RT та Міноборони Росії не працюють.

Група комп'ютерних зломщиків Anonymous оголосила кібервійну Росії і взяла на себе відповідальність за атаку хакера на сайт російського телеканалу RT.

"Колектив Anonymous офіційно оголошує війну Росії...", — йдеться у заяві угруповання у Twitter. Хакери додали до свого повідомлення хештег #Ukraine.

Телеканал RT раніше повідомляв, що його сайти з вечора четверга ведуться DDoS-атаки.

Сайти RT та Міноборони Росії не працюють.

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