У Польщі заборонили російські пропагандистські канали

Заборонили чотири меді.

У Польщі Національна рада радіомовлення та телебачення заборонила пропагандистські російські телеканали.

Про це повідомляє Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Зазначається, що ресурси вирішили заблокувати через напад Росії на Україну, який стався вранці 24 лютого.

Йдеться про чотири ресурси: Russia Today, RT Documentary, RTR Planeta, "Союз" Russia 24. Їх видалили з реєстру дозволених медіа.

До слова, латвійська національна рада з електронних ЗМІ заборонила ретрансляцію російських пропагандистських телеканалів: "Росія-PTP", "Росія 24" та "ТВ Центр". Трансляцію каналу "Росія-PTP" заборонено на п'ять років, "Росія 24"- на чотири роки, "ТВ Центр" на три роки.