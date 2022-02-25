У Польщі заборонили російські пропагандистські канали

Заборонили чотири меді.
У Польщі Національна рада радіомовлення та телебачення заборонила пропагандистські російські телеканали.
Про це повідомляє Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Зазначається, що ресурси вирішили заблокувати через напад Росії на Україну, який стався вранці 24 лютого.
Йдеться про чотири ресурси: Russia Today, RT Documentary, RTR Planeta, "Союз" Russia 24. Їх видалили з реєстру дозволених медіа.
До слова, латвійська національна рада з електронних ЗМІ заборонила ретрансляцію російських пропагандистських телеканалів: "Росія-PTP", "Росія 24" та "ТВ Центр". Трансляцію каналу "Росія-PTP" заборонено на п'ять років, "Росія 24"- на чотири роки, "ТВ Центр" на три роки.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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