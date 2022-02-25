Японія приєдналася до санкцій проти Росії за війну в Україні: деталі

Японія приєдналася до санкцій проти Росії за війну в Україні: деталі

Також прийнято рішення про зупинення видачі вигляду для деяких росіян.

Японія приєдналася до санкцій проти Росії за війну в Україні. Прем'єр Японії Фуміо Кісіда оголосив про введення нового пакету санкцій проти Росії, зокрема йдеться про експортні обмеження, повідомляє Kyodo.

За повідомленням агентства, санкції передбачають заборону на експорт до Росії напівпровідників та заморожування активів російських фінансових інститутів. Агентство не вказує, про які структури йдеться.

"Також прийнято рішення про припинення видачі вигляду для деяких росіян" — йдеться в повідомленні.