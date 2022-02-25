"Напад на ядерний об’єкт є порушенням статуту ООН": в МАГАТЕ прокоментували ситуацію на Чорнобильській АЕС

"Напад на ядерний об’єкт є порушенням статуту ООН": в МАГАТЕ прокоментували ситуацію на Чорнобильській АЕС

Український регулятор поінформував МАГАТЕ, що підтримує зв’язок з чинними українськими АЕС, які, за його словами, працюють безпечно та надійно.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ - ред.) з серйозним занепокоєнням стежить за ситуацією в Україні та закликає до максимальної стриманості з метою уникнення будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу ядерні об’єкти країни.

Про це пише Укрінформ.

"Генеральний директор підкреслив, що генеральна конференція МАГАТЕ – щорічна зустріч усіх держав-членів організації – ухвалила рішення у 2009 році, згідно з яким "будь-який збройний напад на призначені для мирних цілей ядерні об’єкти та загроза проти них є порушенням принципів Статуту ООН, міжнародного права та Статуту Агентства", - йдеться у повідомлені.

Український регулятор раніше поінформував МАГАТЕ, що підтримує зв’язок з чинними українськими АЕС, які, за його словами, працюють безпечно та надійно.

"Щодо ситуації на Чорнобильській АЕС, то Україна повідомила МАГАТЕ, що "невстановлені озброєні війська" взяли під контроль усі об’єкти Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС", розташовані у зоні відчуження. Партнер (український регулятор – ред.) додав, що жертв та руйнувань на промисловому майданчикові немає", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим гендиректор МАГАТЕ наголосив на надзвичайній важливості, щоб "безпечна та надійна робота ядерних об'єктів у цій зоні не зазнала жодного впливу та не була порушена".