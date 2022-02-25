Затори на західних кордонах країни: куди краще не їхати

Затори на західних кордонах країни: куди краще не їхати

Багато хто зараз думає про тимчасовий переїзд в інший регіон.

Мінінфраструктури України зібрало інформацію про затори на західних кордонах країни.

Про це написав заступник міністра Мустафа Найєм у Telegram-каналі.

"Багато хто з вас зараз думає про тимчасовий переїзд в інший регіон.

t.me/mustafanayyem

Просто майте на увазі, що ви не одні. Ми зібрали оперативну інформацію про затори на західних кордонах країни", - йдеться у повідомленні.