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Затори на західних кордонах країни: куди краще не їхати

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Затори на західних кордонах країни: куди краще не їхати

МВС

Багато хто зараз думає про тимчасовий переїзд в інший регіон.

Мінінфраструктури України зібрало інформацію про затори на західних кордонах країни.

Про це написав заступник міністра Мустафа Найєм у Telegram-каналі. 

"Багато хто з вас зараз думає про тимчасовий переїзд в інший регіон.

© t.me/mustafanayyem
t.me/mustafanayyem

Просто майте на увазі, що ви не одні. Ми зібрали оперативну інформацію про затори на західних кордонах країни", - йдеться у повідомленні. 

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