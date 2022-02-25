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Мешканців Тернополя попередили про повітряну тривогу: мер розповів, що робити далі

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Мешканців Тернополя попередили про повітряну тривогу: мер розповів, що робити далі

Pexels

Людей закликають вимкнути світло.

У Тернополі після отримання інформації оголосили повітряну тривогу.

Про це йдеться у повідомленні міського голови Сергія Надала у Facebook. 

"У Тернополі отримали інформацію про можливу повітряну тривогу. У зв’язку з цим з метою маскування вимикаємо зовнішнє освітлення. Будь ласка, вимкніть освітлення у домівках і квартирах. Будьте уважні, як тільки почуєте сигнал оповіщення, спускайтеся в укриття", - зауважив посадовець. 

У соцмережі він написав відповіді на найпопулярніші запитання:

  • Ми отримали інформацію про повітряну тривогу. 
  • Ви чули сигнал оповіщення. Він не навчальний. Навчальних оповіщень не буде. Всі оповіщення – обов’язкові.
  • Ми вимкнули зовнішнє світло у Тернополі з маскувальними цілями. Вимкніть світло у ваших будинках та квартирах. 
  • Ці заходи потрібні, щоб відбивати ймовірні ракетні чи авіаудари. 
  • Ви надсилаєте мені інформацію про фейк щодо збереження енергії. Не плутайте. Зараз мова про освітлення вулиць і будинків. Від цього залежить наша безпека. 
  • Ви можете користуватися електроприладами, якщо це телефон чи щось інше, але я прошу вас – вимкніть світло", - рад"

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