Мешканців Тернополя попередили про повітряну тривогу: мер розповів, що робити далі

Людей закликають вимкнути світло.
У Тернополі після отримання інформації оголосили повітряну тривогу.
Про це йдеться у повідомленні міського голови Сергія Надала у Facebook.
"У Тернополі отримали інформацію про можливу повітряну тривогу. У зв’язку з цим з метою маскування вимикаємо зовнішнє освітлення. Будь ласка, вимкніть освітлення у домівках і квартирах. Будьте уважні, як тільки почуєте сигнал оповіщення, спускайтеся в укриття", - зауважив посадовець.
У соцмережі він написав відповіді на найпопулярніші запитання:
- Ми отримали інформацію про повітряну тривогу.
- Ви чули сигнал оповіщення. Він не навчальний. Навчальних оповіщень не буде. Всі оповіщення – обов’язкові.
- Ми вимкнули зовнішнє світло у Тернополі з маскувальними цілями. Вимкніть світло у ваших будинках та квартирах.
- Ці заходи потрібні, щоб відбивати ймовірні ракетні чи авіаудари.
- Ви надсилаєте мені інформацію про фейк щодо збереження енергії. Не плутайте. Зараз мова про освітлення вулиць і будинків. Від цього залежить наша безпека.
- Ви можете користуватися електроприладами, якщо це телефон чи щось інше, але я прошу вас – вимкніть світло", - рад"
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
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