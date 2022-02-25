Генштаб ЗСУ посеред ночі звернувся до мешканців шести областей

Росіяни планують чергові масові атаки.

Уночі чи під ранок російська армія може завдати чергові удари по Україні. Через це Генштаб збройних сил України звернувся до українців, зокрема до мешканців шести областей.

"Шановні співгромадяни - жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей! Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей! Тільки разом переможемо!", - ідеться в заяві.