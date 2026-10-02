Футуристична "Армія роботів" колишнього міністра оборони здивувала Україну

Армія роботів / © Printscreen

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Колишній міністр оборони України Михайло Федоров представив амбітний проєкт "Армія роботів", який передбачає використання на полі бою, зокрема, гуманоїдних роботів.

Про це пишуть закордонні ЗМІ.

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Концепцію він презентував на конференції IT Arena у Львові. У проморолику показали людиноподібних роботів зі зброєю, у траншеях та у великому строю. Сам Федоров пояснив, що мета проєкту — зменшити участь людей у найнебезпечніших бойових завданнях.

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За його задумом, спочатку загрозу мають виявляти сенсори, після чого до виконання завдання залучатимуть роботизовані платформи. Федоров заявив, що роботи повинні "воювати замість людей".

Плани передбачають дуже швидкий темп. Протягом шести місяців команда хоче отримати перший підтверджений бойовий результат із застосуванням гуманоїдного робота, а за рік — провести штурмову операцію, де роботизовані платформи виконуватимуть найнебезпечнішу частину завдання без піхоти.

Чому ідея викликала сумніви

Засновник українського виробника наземних роботизованих комплексів Rovertech Борис Дрожак звернув увагу, що гуманоїдна форма може створити додаткові проблеми.

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За його словами, на війні критично важливі дешевизна, простота, надійність і можливість швидко масштабувати виробництво. Двоногі платформи складніші, дорожчі та менш стійкі, ніж колісні або гусеничні системи.

Колишня заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко також назвала презентацію несподіваною. Вона наголосила, що для повноцінної "армії роботів" недостатньо створити самі машини — потрібні підготовлені оператори, інфраструктура та спеціальні координаційні центри.

На її думку, Україні зараз необхідно чітко визначати пріоритети. Черногоренко вважає дешевші крилаті ракети та засоби ППО нагальнішою потребою, ніж гуманоїдні роботи.

Аналітик Центру аналізу європейської політики Федеріко Борсарі також зазначив, що арміям поки бракує навіть доктрин застосування таких систем. Станом на 2026 рік повністю гуманоїдні роботи ще не використовувалися в реальному бойовому зіткненні, тому оцінити їхню ефективність практично неможливо.

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Водночас Федоров наголошує, що проєкт не будуватиметься навколо однієї компанії. Йдеться про цілу екосистему з інвестицій у defense-tech, досліджень, випробувань разом із військовими та масштабування систем, які доведуть свою ефективність.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що колишній міністр оборони України Михайло Федоров виїхав за кордон, бо отримав нову посаду. Відтепер він радник з оборонних інновацій для Міністерства оборони Італії та допомагатиме країні впроваджувати сучасні військові технології.

За інформацією «Радіо Свобода», Михайло Федоров начебто виїхав на зустріч до Вашингтона. Раніше повідомлялося, що він планував візит до США для пошуку фінансування нових оборонних проєктів.

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