Під прицілом мости не лише у Києві: у ISW попередили про небезпечний план Путіна

Північний міст. / © УНІАН

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Останнім часом Росія посилила удари по мостах у великих українських містах. Після Києва ця кампанія поширилася і на Запоріжжя.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Т.в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семикін заявив, що 6 жовтня російські війська завдали удару по мосту через річку Дніпро в місті Запоріжжя, тимчасово зупинивши рух переправою.

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Водночас аналітики зауважують, що Росія нещодавно посилила удари безпілотників далекого радіусу дії по мостах через річку Дніпро в місті Київ і, ймовірно, розширює свою ударну кампанію, щоб охопити інші великі населені пункти.

В ISW акцентують, що Запоріжжя розташоване на перехресті кількох критично важливих українських наземних ліній зв’язку і служить критичним транспортним вузлом для логістики ЗСУ в Запорізькій області та на півдні України.

«Нещодавні посилені удари Росії по мостах у містах Київ та Запоріжжя також мають на меті ускладнити життя цивільного населення в цих великих населених пунктах, руйнуючи цивільну та житлову інфраструктуру, вносячи постійний страх і невизначеність у повсякденне життя, а також погіршуючи внутрішню економіку країни», — йдеться у звіті.

Удари по мостах в Києві — що відомо

Упродовж 3 і 4 жовтня російські війська атакували дронами Північний міст у Києві. Під час ударів було пошкоджено дорожнє полотно, тепломагістраль і контактну тролейбусну мережу. Рух транспорту тимчасово перекривали.

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Аналітики ISW зауважують, що систематичні удари по мостах у Києві є частиною масштабної кампанії, спрямованої на фізичне розділення столиці та критичне ускладнення логістики через Дніпро. Крім того, мета Кремля — створити нестерпні умови життя у великих містах.

Доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету, інженер-проєктувальник Андрій Корецький пояснив, що пошкодити або вивести з експлуатації мости у Києві за допомогою одного чи навіть кількох влучань дронів майже неможливо.

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