Обстріл військового аеродрому поблизу Житомира: загинуло шість осіб

Окупанти підірвали один літак.

Вранці 24 лютого російська армія нанесла ракетні удари по селищу Озерне, що поблизу Житомира: є загиблі.

Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

За його словами, жертвами ранкового обстрілу військового аеродрому стало шість осіб. Двоє людей отримали поранення.

Слід зауважити, що під час нападу ворога було підірвано один літак. "Озерне. Обстріляли ракетами, було чітко видно, летіли зі сходу", - написав один з користувачів Мережі.