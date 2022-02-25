Обстріл військового аеродрому поблизу Житомира: загинуло шість осіб

Окупанти підірвали один літак.
Вранці 24 лютого російська армія нанесла ракетні удари по селищу Озерне, що поблизу Житомира: є загиблі.
Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.
За його словами, жертвами ранкового обстрілу військового аеродрому стало шість осіб. Двоє людей отримали поранення.
Слід зауважити, що під час нападу ворога було підірвано один літак. "Озерне. Обстріляли ракетами, було чітко видно, летіли зі сходу", - написав один з користувачів Мережі.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
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