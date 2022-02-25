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Соединенные Штаты Америки готовы принимать беженцев из Украины.

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Соединенные Штаты Америки готовы принимать беженцев из Украины.

Associated Press

Америка сотрудничает с европейскими странами.

Соединенные Штаты Америки готовы принимать беженцев из Украины из-за вторжения России на территорию страны.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет CNN.

Кроме того, США выразили готовность помогать европейским странам, принимающим украинцев, спасающихся от российского вторжения. Псаки добавила, что Вашингтон сотрудничает с европейскими странами по оказанию необходимой помощи.

Впрочем, Псаки также подчеркнула: США ожидают, что "большинство украинцев захотят уехать в Европу".

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