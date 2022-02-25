Америка сотрудничает с европейскими странами.
Соединенные Штаты Америки готовы принимать беженцев из Украины из-за вторжения России на территорию страны.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет CNN.
Кроме того, США выразили готовность помогать европейским странам, принимающим украинцев, спасающихся от российского вторжения. Псаки добавила, что Вашингтон сотрудничает с европейскими странами по оказанию необходимой помощи.
Впрочем, Псаки также подчеркнула: США ожидают, что "большинство украинцев захотят уехать в Европу".
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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