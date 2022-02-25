Байден сообщил о самых тяжелых для украинцев месяцах

США ввели санкции против России, которые имеют целью нанести серьезный ущерб Москве.

В ближайшие дни, недели и месяцы будут тяжелыми для народа Украины. Путин причинил украинцам большую боль.

Об этом написал в своем Twitter президент США Джо Байден.

Американский лидер убежден, что украинский народ не будет терпеть захватчиков и оккупацию.

«Украинский народ узнал 30 лет независимости и показал, что не будет терпеть никого, кто пытается вернуть его страну назад», — отметил Байден.

Ранее президент объявил о введении в отношении России и ее экономики санкций. В частности, речь идет о том, что США вместе с лидерами Большой семерки полностью ограничат способность правительства РФ действовать в долларах, евро и йене. Также вводятся экспортные ограничения и санкции против российских банков, среди которых Сбербанк и ВТБ, а также Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк. Более того, американские санкции, по словам президента США, будут касаться и космической сферы РФ.