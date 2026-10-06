Торгові судна атакували невідомими дронами: біля Болгарії затопили суховантаж, Європа б'є на сполох

Атака на корабель (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У Чорному морі в межах виключної економічної зони Болгарії дрони атакували два цивільні торгові судна. Одне з них затонуло, доля його екіпажу наразі невідома. З другого судна врятували 18 людей.

Про це заявив прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев, повідомляє BBC.

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За його словами, атаки сталися близько 03:00 приблизно за 112 км від болгарського узбережжя поблизу міста Бяла. Йшлося про безпілотники повітряного та морського базування.

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Одним із атакованих суден був суховантаж Alfa Watan під прапором Того. Він належить турецькій компанії та, за наявними даними, прямував до румунського порту Суліна.

Після атаки судно затонуло. Болгарський корабель, який прибув на місце, виявив лише перекинутий човен, рятувальні плоти та жилети.

Скільки людей перебувало на борту Alfa Watan, наразі невідомо. Так само немає інформації про вантаж. Розпочато пошукову операцію.

Друге судно перевозило зерно

Неподалік було атаковане ще одне судно — Able під прапором Палау. Воно перевозило зерно.

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Болгарські моряки врятували всіх 18 членів екіпажу. Серед них були 11 громадян Туреччини та семеро громадян Індії. Двоє людей постраждали через пожежу на борту.

Останнє зафіксоване місце перебування Able було приблизно за 9 км від Alfa Watan.

Радев назвав атаку «кричущим порушенням морського права» та наголосив, що напад на цивільні судна у виключній економічній зоні Болгарії є неприйнятним.

«Як я давно говорю, якщо цю війну не зупинити вчасно, вона продовжить розширювати свій географічний масштаб і збільшувати ризики, зокрема ризик глобального конфлікту», — заявив прем’єр.

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У Єврокомісії відреагували на атаки

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ситуація в Чорному морі викликає дедалі більше занепокоєння.

«Напади на цивільні судна неприйнятні», — наголосила вона.

За її словами, точні обставини інцидентів ще встановлюють, однак удари по комерційних суднах та екіпажах уже становлять серйозну загрозу для безпеки судноплавства.

Уряд Болгарії планує провести екстрене засідання для обговорення атак.

Росія посилила атаки на цивільні судна у Чорному морі

Раніше Росія атакувала безпілотником комерційне судно під прапором Маршаллових Островів у Чорному морі. Воно перевозило рапсову олію, а після удару на борту спалахнула пожежа. За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, одна людина загинула, ще семеро були поранені.

За кілька днів до цього російські війська атакували турецьке судно з українським зерном. На борту перебували громадяни Азербайджану та Індії, внаслідок удару загинув капітан.

Наприкінці вересня під російський удар також потрапило вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Після атаки на ньому виникла пожежа, загинув капітан — громадянин України.

В Одеській ОВА наголошували, що системні удари по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі порушують норми міжнародного права і створюють ризики для світової продовольчої безпеки.

На тлі загострення ситуації Туреччина передала Україні та Росії пропозиції щодо деескалації у Чорному морі. Глава турецького МЗС Хакан Фідан заявив, що Анкара намагається знайти компроміс, який дозволив би зменшити загрози для судноплавства та експорту продовольства.

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