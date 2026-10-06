Ваш дім завжди буде чистим: у чому полягає простий метод прибирання 6/10

Метод прибирання 6/10 / © pexels.com

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Посуд накопичується, на підлозі з’являється пил, а деякі справи ми відкладаємо доти, доки їх уже неможливо ігнорувати. Розв’язати цю проблему може метод прибирання 6/10 — проста система, яка допомагає розподілити домашні справи та не витрачати на них одразу весь вихідний. Про нього розповіли в SouthernLiving.

Що таке метод прибирання 6/10

Головний принцип системи дуже простий: замість того щоб намагатися прибрати весь будинок за один раз, домашні справи розподіляють залежно від того, як часто їх потрібно виконувати.

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Основу методу становлять шість щоденних і десять щотижневих завдань. Окремо передбачені справи, які достатньо виконувати раз на місяць або раз на квартал.

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Такий підхід допомагає не допустити накопичення безладу. Замість виснажливого генерального прибирання ви щодня приділяєте увагу найбільш помітним зонам, а складніші справи виконуєте рідше.

Шість справ, які потрібно робити щодня

Авторка методу пропонує щодня виконувати шість простих завдань:

застеляти ліжка;

прати одну партію речей;

мити посуд;

чистити кухонну раковину;

протирати стільниці;

пилососити підлогу.

На перший погляд може здатися, що справ чимало. Однак сенс методу полягає в тому, щоб не чекати, поки накопичиться гора брудного посуду чи білизни, а регулярно виконувати невеликі завдання.

Особливо помітний результат дає щоденне прибирання підлоги в місцях, де найчастіше ходять члени родини. Це може бути кухня, передпокій або вітальня. Якщо в будинку є маленькі діти чи домашні тварини, така звичка може суттєво спростити підтримання порядку.

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Водночас список не обов’язково виконувати буквально. Наприклад, людині, яка живе сама, навряд чи потрібно запускати пральну машину щодня. Тому завдання можна адаптувати під розмір родини та власний ритм життя.

Десять справ, які потрібно виконувати щотижня

Другий рівень системи — завдання, які не потребують щоденної уваги, але їх варто виконувати приблизно раз на тиждень:

прибирати ванну кімнату;

чистити зливи раковин;

витирати пил;

міняти та прати постільну білизну;

мити підлогу;

наводити лад у коморі або шафі з продуктами;

очищати мікрохвильову піч;

протирати холодильник;

наводити порядок в автомобілі;

мити миски домашніх тварин.

Не обов’язково залишати всі десять пунктів на суботу чи неділю. Їх можна розподілити на весь тиждень. Наприклад, одного дня помити ванну кімнату, наступного — витерти пил, а ще через день — помити підлогу.

Саме такий розподіл допомагає уникнути ситуації, коли на генеральне прибирання доводиться витрачати половину вихідного.

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Що потрібно прибирати раз на місяць

Метод 6/10 охоплює й ті місця, про які під час звичайного прибирання легко забути.

До щомісячних справ можна віднести:

ретельне очищення душу та ванни;

прибирання гаража;

глибоке очищення побутової техніки;

прибирання салону автомобіля пилососом.

Цей перелік також варто адаптувати. Наприклад, замість гаража мешканцям квартири можна запланувати прибирання балкона, комори або шафи.

До щомісячного списку можна додати очищення духовки, посудомийної та пральної машин, кавоварки та іншої техніки, якою регулярно користується родина.

Про які справи варто згадувати раз на три місяці

Одна з найкорисніших частин методу — перелік завдань, які часто взагалі випадають зі звичайного графіка прибирання.

Раз на квартал рекомендується:

ретельно протирати фасади шаф;

очищати плінтуси та двері;

прибирати пил зі світильників і вентиляторів;

мити вікна;

ретельно чистити меблі;

міняти повітряні фільтри, якщо вони є в будинку.

Саме такі місця можуть довго здаватися чистими, тому про них легко забути. Однак на дверях і шафах поступово з’являються відбитки пальців, на плінтусах накопичується пил, а світильники потребують очищення значно раніше, ніж ми зазвичай помічаємо.

Чому метод 6/10 може спростити прибирання

Головна перевага цієї системи — не сам перелік завдань, а чітке розуміння того, що і коли потрібно робити.

Коли всі домашні справи існують лише в голові, легко відчувати, що прибирати потрібно постійно. Список допомагає встановити межі: виконавши заплановані на сьогодні завдання, можна не хвилюватися про решту.

Крім того, регулярне легке прибирання не дозволяє бруду накопичуватися. В результаті складні завдання можуть вимагати менше часу та зусиль.

Чи потрібно суворо дотримуватися системи 6/10

Ні. Насправді метод може бути ефективнішим, якщо пристосувати його до власного способу життя.

У родині з маленькими дітьми ванну кімнату чи підлогу, ймовірно, доведеться прибирати частіше. Якщо домашніх тварин немає, пункт із миттям їхніх мисок можна замінити іншою справою. А для однієї людини щоденне прання може бути просто непотрібним.

Тому метод 6/10 краще сприймати не як суворе правило, а як основу для власного графіка прибирання. Головне — визначити невелику кількість справ, які підтримують порядок щодня, та окремо запланувати завдання, які потрібно виконувати рідше.

FAQ

Як підтримувати чистоту в домі щодня?

Щоб підтримувати чистоту в домі, краще не чекати генерального прибирання, а щодня виконувати кілька коротких справ. Застеляйте ліжко, мийте посуд і кухонні поверхні, прибирайте речі на місце та очищайте найбільш забруднені ділянки підлоги. Складніші завдання можна розподілити на тиждень або місяць.

Як часто потрібно робити генеральне прибирання?

Частота генерального прибирання залежить від кількості людей у домі, наявності дітей і домашніх тварин та щоденних звичок. Якщо регулярно виконувати базові домашні справи та розподіляти глибоке очищення окремих зон протягом місяця, потреба у масштабному генеральному прибиранні може виникати значно рідше.

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