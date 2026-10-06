Росія атакувала цивільне судно в Чорному морі: є загиблий і багато поранених

Безпілотник

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Росія вдарила безпілотником по комерційному судні під прапором Маршаллових островів, яке перебувало у водах Чорного моря. Є загиблий.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Атаковане росіянами судно було завантажене рапсовою олією. Після атаки на судні спалахнула надбудова.

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За словами Кіпера, внаслідок удару загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

«Чергова ворожа атака на цивільне судноплавство в Чорному морі. Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі Росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці», — наголосив чиновник.

Нагадаємо, днями РФ атакувала турецьке судно з українським зерном. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Загинув загинув капітан судна.

Наприкінці вересня Росія завдала удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Після атаки спалахнула пожежа, загинув капітан судна. Він був громадянином України.

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