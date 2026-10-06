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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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383
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Росія атакувала цивільне судно в Чорному морі: є загиблий і багато поранених

Росія знову атакувала цивільне судноплавство в Чорному морі. Є загиблий.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Безпілотник.

Безпілотник

Росія вдарила безпілотником по комерційному судні під прапором Маршаллових островів, яке перебувало у водах Чорного моря. Є загиблий.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атаковане росіянами судно було завантажене рапсовою олією. Після атаки на судні спалахнула надбудова.

За словами Кіпера, внаслідок удару загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

«Чергова ворожа атака на цивільне судноплавство в Чорному морі. Свідомими ударами по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі Росія грубо порушує норми міжнародного права, створюючи загрозу світовій продовольчій безпеці», — наголосив чиновник.

Нагадаємо, днями РФ атакувала турецьке судно з українським зерном. На борту були громадяни Азербайджану та Індії. Загинув загинув капітан судна.

Наприкінці вересня Росія завдала удару по вантажному судну під прапором Антигуа і Барбуда в акваторії Чорного моря. Після атаки спалахнула пожежа, загинув капітан судна. Він був громадянином України.

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