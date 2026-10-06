Гриби, ягоди та горіхи: що українці можуть безкоштовно збирати в лісі для себе

Гриби / © pexels.com

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Українці можуть збирати в лісах державної та комунальної власності гриби, ягоди, горіхи, дикорослі трави, квіти та інші плоди для власного споживання без спеціального дозволу. Водночас під час такого збору необхідно дотримуватися правил користування лісовими ресурсами.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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У Державній екологічній інспекції Поліського округу нагадали, що відповідні норми передбачені статтями 65 та 66 Лісового кодексу України. Якщо йдеться про приватний ліс, для збору природних ресурсів потрібно отримати згоду власника.

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До побічного лісового користування належить, зокрема, заготівля лікарських рослин, ягід, грибів, горіхів та дикорослих плодів. Під час збору потрібно залишати частину рослин для їхнього природного відновлення, не пошкоджувати дерева та чагарники, а підземні частини рослин заготовляти після достигання й осипання насіння.

Також існують обмеження щодо обсягів заготівлі лікарської сировини. На конкретній ділянці дозволено збирати до 10% підземних частин рослин та до 40% трави, листя, квітів і суцвіть від загального біологічного запасу.

Одну й ту саму ділянку не можна постійно використовувати для заготівлі. Залежно від виду рослин повторний збір надземних частин однорічних рослин допускається раз на два роки, багаторічних — раз на п’ять років, а підземних частин — раз на десять років.

Водночас збір для власних потреб відрізняється від промислової заготівлі. Якщо природні ресурси збирають у великих обсягах для продажу або використовують спеціальні знаряддя, це вже вважається спеціальним використанням лісових ресурсів. У такому разі необхідний лісовий квиток.

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Під час перебування в лісі також потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки, не пошкоджувати рослинність, дерева, ґрунт і природні ландшафти, не створювати перешкод для відновлення ресурсів та не залишати сміття.

Раніше ми писали, що парасолька вважається їстівним, однак у лісі його можна легко переплутати з небезпечними двійниками. Він має великий капелюшок із лусочками, довгу тонку ніжку та характерну темну пляму посередині капелюшка. Серед схожих небезпечних видів — гребінчастий гриб-парасолька та леопіта каштанова, які значно менші за розміром. Через схожість фахівці радять не збирати гриби, у визначенні яких немає повної впевненості.

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