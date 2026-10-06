Вибачень замало: Південна Корея пригрозила Україні новими заходами через полонених КНДР

Південна Корея / © Associated Press

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Південна Корея отримала від України вибачення через розголошення інформації про передавання Сеулу двох полонених військових КНДР, однак вважає їх недостатніми. Уряд уже розглядає подальші кроки у відповідь.

Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон, передає Yonhap News.

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За його словами, він підтримує постійний контакт з українським колегою Андрієм Сибігою. У повідомленнях, які Чо отримував від глави МЗС України, були вибачення за ситуацію навколо розголошення.

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«Але рівень цих вибачень не відповідає нашим очікуванням, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів», — сказав міністр.

Серед можливих варіантів у Сеулі розглядають навіть відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чанга. Таку пропозицію під час слухань озвучив один із депутатів, і Чо підтвердив, що уряд аналізує різні сценарії.

Він також наполягає, що домовленість про конфіденційність навколо передавання полонених існувала від самого початку. За версією південнокорейської сторони, це було необхідно передусім для безпеки самих військових та їхніх родичів, які залишаються у Північній Кореї.

Ба більше, Чо стверджує, що не розголошувати інформацію спочатку просила саме українська сторона.

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Що стало причиною конфлікту

Дипломатична суперечка загострилася після того, як Володимир Зеленський публічно повідомив про передавання двох полонених північнокорейських військових Південній Кореї.

За даними Сеула, обох захопили в січні 2025 року під час бойових дій у Курській області, де вони воювали на боці Росії. До Південної Кореї вони прибули в середині вересня.

Після заяви Зеленського Сеул зажадав від Києва офіційних пояснень і вибачень. Українська сторона натомість раніше заперечувала існування формальної угоди про нерозголошення.

Андрій Сибіга згодом назвав ситуацію «дипломатичним непорозумінням» і висловив сподівання, що суперечку вдасться швидко врегулювати.

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Чо Хьон припустив, що Зеленський міг публічно розповісти про передавання полонених, аби показати на майданчику ООН, що Україна діє відповідно до демократичних принципів. Водночас він окремо наголосив, що це лише його особиста інтерпретація.

Сеул уже погрожував додатковими заходами

Раніше президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявляв, що Сеул готовий вдатися до додаткових кроків, якщо Україна не визнає існування домовленості про конфіденційність і не попросить вибачення за її порушення.

Він також висловлював «глибокий жаль» через заяви з українського боку про можливість майбутнього військового зіткнення між Північною та Південною Кореєю.

Сам скандал спалахнув після виступу Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН. У Сеулі заявили, що Київ порушив домовленість про нерозголошення, яка мала захистити самих військових, їхні родини в КНДР та уникнути додаткових дипломатичних ризиків.

Українська сторона публічно заперечувала існування такої угоди, що лише посилило суперечку. МЗС Південної Кореї після цього викликало українського дипломата та вимагало офіційних пояснень.

Попри напруження, у Сеулі заявляють, що прагнуть врегулювати конфлікт дипломатичними каналами і зберегти відносини з Україною.

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