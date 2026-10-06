Світло вимикатимуть уже сьогодні: о котрій почнуться відключення – "Укренерго"

Відключення світла (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У частині регіонів України сьогодні, 6 жовтня, запровадять погодинні відключення електроенергії. Обмеження почнуть діяти з 15:00 і триватимуть до кінця доби.

Про це повідомили к компанії “Укренерго”.

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Причина — пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та необхідність уникнути перевантаження обладнання.

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Для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом до однієї черги.

Енергетики закликають під час дії обмежень ощадливо користуватися електроенергією та не вмикати одночасно кілька потужних приладів після відновлення живлення.

Дізнатися, чи діятимуть відключення за конкретною адресою, можна на офіційних сторінках обленерго свого регіону.

Де вже є проблеми зі світлом

Після нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі станом на ранок зафіксовані знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Споживання електроенергії зросло

6 жовтня станом на 09:30 споживання електроенергії було на 2,9% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня.

Причиною називають хмарну погоду у значній частині України. Через це побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно, а споживання електроенергії із загальної мережі зростає.

Напередодні, 5 жовтня, вечірній максимум споживання був на 1,7% вищим, ніж у попередній робочий день — 2 жовтня.

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Користування потужними електроприладами сьогодні радять перенести на період з 10:00 до 15:00, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

Ситуація в енергосистемі після російських атак може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями свого оператора системи розподілу.

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Росія раніше почала бити по енергетиці

Раніше в ISW заявили, що цього року Росія, ймовірно, раніше, ніж зазвичай, розпочинає масштабну кампанію ударів по українській енергетиці.

Аналітики вважають, що Москва прагне завдати якомога більшої шкоди до того, як Україна зможе посилити протидію балістичним ракетам і реактивним безпілотникам. Паралельно Міноборони РФ, за оцінкою ISW, уже формує інформаційне виправдання для нових атак восени та взимку 2026–2027 років.

В Інституті припускають, що Росія дедалі більше робить ставку на далекобійні удари по критичній інфраструктурі взимку, намагаючись посилити тиск на Україну та ускладнити життя цивільного населення.

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