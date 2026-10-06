Россия атаковала гражданское судно в Черном море: есть погибший и много раненых

Беспилотник

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Россия ударила беспилотником по коммерческому судну под флагом Маршалловых островов, которое находилось в водах Черного моря. Есть погибший.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Атакованное россиянами судно было загружено рапсовым маслом. После атаки на судне вспыхнула надстройка.

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По словам Кипера, в результате удара погиб один человек, еще семеро получили ранения.

«Очередная вражеская атака на гражданское судоходство в Черном море. Сознательными ударами по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Россия грубо нарушает нормы международного права, создавая угрозу мировой продовольственной безопасности», — подчеркнул чиновник.

Напомним, на днях РФ атаковала турецкое судно с украинским зерном. На борту находились граждане Азербайджана и Индии. Погиб погиб капитан судна.

В конце сентября Россия нанесла удар по грузовому судну под флагом Антигуа и Барбуда в акватории Черного моря. После атаки вспыхнул пожар, погиб капитан судна. Он был гражданином Украины.

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