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У Путина заговорили о перемирии в Черном море: что заявил Песков
В Кремле заявили об «открытости к диалогу» по Черному морю, но признали отсутствие переговоров.
В России заявили о готовности обсуждать вопросы безопасности в Черном море, однако никаких конкретных действий или предметных разговоров по этим заявлениям нет.
Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
По его словам, РФ декларирует открытость к диалогу с другими странами по ситуации с безопасностью в акватории.
В то же время представитель Кремля признал, что сейчас конкретные переговоры по заключению каких-либо двусторонних соглашений вообще не ведутся.
Переговоры Украины с РФ — последние новости
Напомним, диктатор Путин заявил об отказе останавливать обстрелы гражданской и портовой инфраструктуры Украины в обмен на прекращение атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Ранее Владимир Путин снова озвучил свою версию причин полномасштабной войны против Украины и заявил, что Россия якобы была вынуждена взяться за оружие.
Также диктатор Кремля Путин заявил, что предложения Трампа ведутся в правильном направлении, но выдвинул требования.