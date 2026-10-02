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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Путина заговорили о перемирии в Черном море: что заявил Песков

В Кремле заявили об «открытости к диалогу» по Черному морю, но признали отсутствие переговоров.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков / © Associated Press

В России заявили о готовности обсуждать вопросы безопасности в Черном море, однако никаких конкретных действий или предметных разговоров по этим заявлениям нет.

Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, РФ декларирует открытость к диалогу с другими странами по ситуации с безопасностью в акватории.

В то же время представитель Кремля признал, что сейчас конкретные переговоры по заключению каких-либо двусторонних соглашений вообще не ведутся.

Переговоры Украины с РФ — последние новости

Напомним, диктатор Путин заявил об отказе останавливать обстрелы гражданской и портовой инфраструктуры Украины в обмен на прекращение атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Владимир Путин снова озвучил свою версию причин полномасштабной войны против Украины и заявил, что Россия якобы была вынуждена взяться за оружие.

Также диктатор Кремля Путин заявил, что предложения Трампа ведутся в правильном направлении, но выдвинул требования.

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