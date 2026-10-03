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Россияне попали около здания горсовета в Днепре (фото)
В ночь на 3 октября российские войска атаковали центр Днепра — попадание зафиксировали у здания городского совета, а неподалеку загорелась крыша бизнес-центра.
В Днепре в ночь на 3 октября зафиксировали последствия очередной российской атаки.
По предварительной информации, россияне попали вблизи здания городского совета, в том числе в районе парковки.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
В результате атаки в центре Днепра загорелась крыша бизнес-центра.
Спасатели прибыли на место и локализовали пожар.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Информацию о масштабах повреждений и других последствиях удара уточняют.
Напомним, что ранее Россия атаковала Днепр : из охваченной огнем многоэтажки спасают людей, ранены