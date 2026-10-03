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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне попали около здания горсовета в Днепре (фото)

В ночь на 3 октября российские войска атаковали центр Днепра — попадание зафиксировали у здания городского совета, а неподалеку загорелась крыша бизнес-центра.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Днепр

Днепр / © Борис Філатов

В Днепре в ночь на 3 октября зафиксировали последствия очередной российской атаки.

По предварительной информации, россияне попали вблизи здания городского совета, в том числе в районе парковки.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

В результате атаки в центре Днепра загорелась крыша бизнес-центра.

Спасатели прибыли на место и локализовали пожар.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Информацию о масштабах повреждений и других последствиях удара уточняют.

Напомним, что ранее Россия атаковала Днепр : из охваченной огнем многоэтажки спасают людей, ранены

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