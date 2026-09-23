Путин готов встретиться с Трампом: в Кремле назвали главное условие

Путин готов к встрече с Трампом / © Associated Press

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В Кремле заявили о готовности Владимира Путина к очередной встрече с президентом США Дональдом Трампом, однако отметили, что для этого необходима четкая договоренность об официальном саммите.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков российским СМИ.

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Путин готов ко встрече с Трампом: что заявили в Кремле

По словам спикера российского диктатора, «Путин сохраняет готовность к новой встрече с Трампом», хотя пока никаких конкретных очертаний или временных границ этот процесс не имеет.

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Песков добавил, что без официальной договоренности переговоры между главой Белого дома и Путиным состояться не могут.

Параллельно в Кремле снова заговорили о вероятном контакте с президентом Зеленским. В Кремле напомнили, что украинский президент может посетить Москву, если имеет такое желание.

«При желании он (Зеленский — ред.) может приехать в Москву», — говорит Песков.

Впрочем, спикер Путина сразу же дал понять, что без предварительных консультаций специалистов такая встреча будет нецелесообразной тратой времени.

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«Никаких предпосылок для перехода к мирному треку переговоров по Украине пока нет, хотя Россия сохраняет открытость к ним», — добавил Песков.

Песков выразил недовольство тем, что международные партнеры Украины продолжают вооружать ВСУ и оказывать финансовую помощь Киеву. Под конец спикер Кремля выдал очередной упрек в адрес Лондона, упрекая Великобританию «нагнетание русофобских настроений».

Также он добавил, что в унисон с Великобританией действуют также Германия, Франция и ряд европейских стран.

«Путин хочет завершить войну»: заявление Трампа

Напомним, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп заявил, что время для окончания войны уже наступило.

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По его мнению, и украинский лидер, и российский диктатор Владимир Путин стремятся к прекращению боевых действий. Глава Белого дома отметил, что Путин готов к встрече для обсуждения этого вопроса, а также похвалил украинских защитников, подчеркнув, что они замечательные бойцы и могут гордиться собой.

Кроме того, Дональд Трамп выразил готовность снова встретиться с Путиным, напомнив об их прошлых переговорах на Аляске. В то же время, американский президент добавил, что пока не уверен, будет ли российский диктатор присутствовать на предстоящем саммите G20 в Майами.

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