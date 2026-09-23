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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Стубб призвал Путина к переговорам: "Вы не побеждаете"

Стубб обратился к Путину с призывом садиться за стол переговоров с целью завершения войны.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стубб

Стубб / © Associated Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ситуация на фронте не свидетельствует о победе России в войне против Украины. Он призвал российского президента Владимира Путина согласиться на переговоры.

Об этом Стубб сказал в интервью журналистам Bloomberg.

По словам Стубба, нынешние территориальные изменения на фронте остаются незначительными, а соотношение потерь, по его оценке, составляет примерно один к пяти в пользу Украины.

«Послушайте, ребята, (россияне — ред.) вы не выиграете эту войну, так что давайте попробуем ее закончить. Зеленский хочет мира, Трамп хочет мира, и теперь нам нужно добиться того, чтобы Путин сел за стол переговоров», — отметил Стубб.

Финский президент также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, по его словам, заинтересованы в завершении войны. Поэтому, по мнению Стубба, следующим шагом должно стать вовлечение Путина в переговорный процесс.

Ранее Стубб также заявлял, что возможные переговоры между Зеленским и Путиным с участием Трампа могли стать важным шагом к завершению войны.

Напомним, Стубб назвал три условия, которые могут подтолкнуть Россию к прекращению огня. Речь идет о продолжении военной и финансовой поддержки Украины Западом, усилении санкций против Москвы и сохранении военной устойчивости Украины. Он подчеркнул, что сначала должно произойти безусловное прекращение огня, а уже после этого полноценные мирные переговоры.

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