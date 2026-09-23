Ирина Федишин обнажила свой животик на 8-м месяце беременности и чувственно обратилась к малышу

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин восхитила нежными фото в ожидании третьего ребенка.

Сейчас артистка находится на 38-й неделе беременности. Чтобы запечатлеть в памяти этот момент, она сделала нежную фотосессию. Для съемок беременная Федишин выбрала молочный топ и длинную полупрозрачную накидку с объемными цветами.

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Элегантности образа добавили живые цветы, с которыми позировала Ирина. Вместе с фотографиями певица также обнародовала анонс новой песни. В написанных строках звезда щемяще обратилась к будущему малышу, пол которого пока еще держит в секрете, но уже мило называет «сердечком».

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«А я ще не знаю, які в тебе очі…

Та розмовляю з тобою щоночі.

Я відчуваю ручки маленькі,

Я так чекаю на тебе, серденько!

Есть чувства, которые сложно передать словами… Но иногда они становятся песней», — написала Федишин.

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

В комментариях звездную маму в положении засыпали теплыми словами и пожеланиями.

Красота женщины расцветает, когда женщина в положении. Фотографии просто невероятно красивы! Нельзя отвести глаз, Вы светитесь от радости! Вам очень к лицу

Ирина, Вы невероятно красива! Такая нежная, светлая и прекрасная! У Вас просто невероятная красота и такая теплая атмосфера вокруг Вас

Ириночка, Вы невероятная красавица, особенно в этот прекрасный период! Обожаю Вас! Вы так вдохновляете! Цветите и дальше

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая показала, как продвигается ее ремонт в квартире. Беременная звезда показала спальню своего сына, который незаметно появится на свет.

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