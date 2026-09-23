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Ирина Федишин обнажила свой животик на 8-м месяце беременности и чувственно обратилась к малышу
Беременная артистка подготовила особую песню.
Украинская певица Ирина Федишин восхитила нежными фото в ожидании третьего ребенка.
Сейчас артистка находится на 38-й неделе беременности. Чтобы запечатлеть в памяти этот момент, она сделала нежную фотосессию. Для съемок беременная Федишин выбрала молочный топ и длинную полупрозрачную накидку с объемными цветами.
Элегантности образа добавили живые цветы, с которыми позировала Ирина. Вместе с фотографиями певица также обнародовала анонс новой песни. В написанных строках звезда щемяще обратилась к будущему малышу, пол которого пока еще держит в секрете, но уже мило называет «сердечком».
«А я ще не знаю, які в тебе очі…
Та розмовляю з тобою щоночі.
Я відчуваю ручки маленькі,
Я так чекаю на тебе, серденько!
Есть чувства, которые сложно передать словами… Но иногда они становятся песней», — написала Федишин.
В комментариях звездную маму в положении засыпали теплыми словами и пожеланиями.
Красота женщины расцветает, когда женщина в положении. Фотографии просто невероятно красивы! Нельзя отвести глаз, Вы светитесь от радости! Вам очень к лицу
Ирина, Вы невероятно красива! Такая нежная, светлая и прекрасная! У Вас просто невероятная красота и такая теплая атмосфера вокруг Вас
Ириночка, Вы невероятная красавица, особенно в этот прекрасный период! Обожаю Вас! Вы так вдохновляете! Цветите и дальше
Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая показала, как продвигается ее ремонт в квартире. Беременная звезда показала спальню своего сына, который незаметно появится на свет.