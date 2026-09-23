Путин начал новый этап мобилизации в Удмуртии / © ТСН

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В России приступили к подготовке должностных лиц регионального и местного уровней к возможным сценариям мобилизации. Однако российская мобилизация снова заденет регионы, где проживают малые коренные народы. Владимир Путин снова сделает акцент на таких территориях, стараясь максимально уберечь от призыва более богатые и политически значимые регионы, такие как Москва и Ленинградская область.

Об этом пишут в Институте изучения войны.

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Путин снова собирается мобилизовать нацменьшинства, чтобы уберечь жителей Москвы и Питера

В частности, в Удмуртской Республике организовали двухдневную обучающую программу под названием «Организация мобилизационной подготовки в органах государственной власти и местного самоуправления», рассчитанную на 20 государственных и муниципальных служащих.

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Учеба продлится до 5 декабря. Участникам будут преподавать модули, посвященные переводу российской экономики на военные рельсы, организации мобилизационного планирования, военному учету граждан в запасе, защите тайной информации, а также контролю за ходом подготовки к мобилизации.

Такие мероприятия в Удмуртии проводились и раньше, но нынешний курс разворачивается на фоне растущего числа сигналов о том, что Кремль может решиться на очередной этап мобилизации уже в ближайшее время.

Это свидетельствует о намерении Кремля заранее адаптировать госслужащих и государственный аппарат к административным и экономическим вызовам, которыми обычно сопровождается мобилизационный процесс.

Рост потерь на фронте и падение темпов набора добровольцев по контракту, вероятнее всего, заставят Путина объявить мобилизацию в какой-либо из форм. В то же время неизвестно, принял ли Путин окончательное решение об этом.

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В последние годы в Кремле активно привлекали к контрактной службе и тайному формированию подразделений именно регионы со значительной долей этнических меньшинств, к которым, в частности, относится и Удмуртия.

Не исключено, что для минимизации общественного возмущения в случае новой волны мобилизации Кремль снова будет мобилизовать эти этносы вместо того, чтобы мобилизовать жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Путин идет на самый большой риск в жизни

Напомним, Владимир Путин оказался перед самой опасной дилеммой за все время своего правления: российской армии срочно нужны новые солдаты из-за колоссальных ежемесячных потерь на фронте, но объявление очередной волны принудительной мобилизации грозит вспышкой протестов в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph, отмечая, что, несмотря на нарисованную победу на избирательном поле и зачистку оппозиции, россияне истощены длительной войной, а финансовое стимулирование добровольцев из бедных регионов больше не покрывает потерь.

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Попытка привлечь военнослужащих из Северной Кореи лишь временно упрощает ситуацию, но не преломляет ход войны. Принудительный призыв жителей мегаполисов разрушает молчаливый договор между Кремлем и обществом и может повторить волну возмущения 2022 года.

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