Путін почав новий етап мобілізацїі в Удмуртії / © ТСН

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У Росії розпочали підготовку посадовців регіонального та місцевого рівнів до можливих сценаріїв мобілізації. Проте російська мобілізація знову зачепить регіони, де проживають малі корінні народи. Володимир Путін знову зробить акцент на таких територіях, намагаючись максимально вберегти від призову багатші та політично значущі регіони — такі як Москва та Ленінградська область.

Про це пишуть в Інституті вивчення війни.

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Путін знову збирається мобілізувати нацменшини, аби вберегти жителів Москви та Пітера

Зокрема, в Удмуртській Республіці організували дводенну навчальну програму під назвою «Організація мобілізаційної підготовки в органах державної влади та місцевого самоврядування», розраховану на 20 державних і муніципальних службовців.

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Навчання триватиме до 5 грудня. Учасникам викладатимуть модулі, присвячені переведенню російської економіки на воєнні рейки, організації мобілізаційного планування, військовому обліку громадян у запасі, захисту таємної інформації, а також контролю за перебігом підготовки до мобілізації.

Такі заходи в Удмуртії проводили й раніше, але нинішній курс розгортається на тлі дедалі більшої кількості сигналів про те, що Кремль може наважитися на черговий етап мобілізації вже найближчим часом.

Це свідчить про намір Кремля завчасно адаптувати держслужбовців та державний апарат до адміністративних і економічних викликів, якими зазвичай супроводжується мобілізаційний процес.

Зростання втрат на фронті та падіння темпів набору добровольців за контрактом, найімовірніше, змусять Путіна оголосити мобілізацію в якійсь із форм. Водночас наразі невідомо, чи ухвалив Путін остаточне рішення про це.

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Протягом останніх років у Кремлі активно залучали до контрактної служби та таємного формування підрозділів саме регіони зі значною часткою етнічних меншин, до яких, зокрема, належить і Удмуртія.

Не виключено, що для мінімізації суспільного обурення у разі нової хвилі мобілізації Кремль знову мобілізуватиме ці етноси замість того, аби мобілізувати жителів Москви та Санкт-Петербурга.

Путін іде на найбільший ризик у житті

Нагадаємо, Володимир Путін опинився перед найнебезпечнішою дилемою за весь час свого правління: російській армії терміново потрібні нові солдати через колосальні щомісячні втрати на фронті, однак оголошення чергової хвилі примусової мобілізації загрожує спалахом протестів у самій Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph, зазначаючи, що попри намальовану перемогу на виборчому полі та зачистку опозиції, росіяни виснажені тривалою війною, а фінансове стимулювання добровольців із бідних регіонів більше не покриває втрат.

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Спроба залучити військовослужбовців із Північної Кореї лише тимчасово полегшує ситуацію, але не переломлює хід війни. Водночас примусовий призов жителів мегаполісів руйнує мовчазний договір між Кремлем і суспільством та може повторити хвилю обурення 2022 року.

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