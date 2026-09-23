Після осіннього рівнодення цим знакам Зодіаку доведеться ухвалити важливе рішення

Осіннє рівнодення / © ТСН.ua

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23 вересня починається астрономічна осінь.

Для Києва точний момент осіннього рівнодення настав о 03:05.

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В астрології ця подія збігається з початком сезону Терезів — періоду, який пов’язують із балансом, партнерствами, переговорами та необхідністю враховувати не лише власні бажання, а й позицію інших.

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Саме тому після рівнодення для деяких знаків може особливо гостро постати питання вибору.

Продовжувати старий сценарій чи змінювати його.

Домовлятися чи встановлювати межі.

Залишатися у звичних умовах чи ризикнути заради нового.

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Особливо помітним цей період може стати для Терезів, Овнів, Раків і Козорогів.

Терези

Для Терезів після рівнодення починається особистий сезон.

Сонце переходить у їхній знак, тому увага може зміститися на власні потреби, цілі та плани.

Представники знака часто намагаються уникнути відкритого конфлікту і довго шукають рішення, яке задовольнить усіх.

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Але наприкінці вересня певна ситуація може вимагати чіткої відповіді.

Це може стосуватися:

стосунків;

роботи;

спільного проєкту;

переїзду;

домовленості;

важливої розмови.

Головне питання для Терезів:

чи справді компроміс залишається компромісом, якщо постійно поступається лише одна сторона?

Саме відповідь на нього може визначити наступний етап.

Овен

Для Овнів головною темою стають партнерства.

Сонце перебуває у протилежному до них знаку Терезів, тому доведеться більше враховувати позицію іншої людини.

Для Овна це може бути непросто.

З’явиться бажання швидше вирішити питання і рухатися далі.

Але після рівнодення ситуація може вимагати переговорів.

У когось це буде розмова з партнером.

В іншого — робоча домовленість.

Або необхідність вирішити, чи варто продовжувати співпрацю.

Овнам важливо не перетворити бажання визначеності на ультиматум.

Іноді правильне рішення з’являється саме після того, як обидві сторони говорять прямо.

Рак

Для Раків зміни можуть торкнутися дому, родини та внутрішнього відчуття стабільності.

Може виникнути рішення, пов’язане з житлом.

Переїздом.

Ремонтом.

Розподілом домашніх обов’язків.

Або взаєминами з близькими людьми.

Раки можуть зрозуміти, що надто довго брали на себе чужі проблеми.

Тоді важливий вибір полягатиме не в тому, чи допомагати іншим, а в тому, де проходить межа між турботою і виснаженням.

Після рівнодення це питання може стати особливо очевидним.

Козоріг

Для Козорогів рішення може стосуватися професійної сфери.

Робота, статус і подальший напрямок розвитку можуть вийти на перший план.

Можлива розмова з керівництвом.

Пропозиція нової ролі.

Завершення проєкту.

Або усвідомлення, що старий кар’єрний сценарій більше не відповідає вашим планам.

Козороги часто залишаються у стабільній ситуації довше, ніж потрібно, якщо вона здається безпечною.

Але кінець вересня може поставити інше питання:

чи не стала ця стабільність обмеженням?

Відповідь може підштовхнути до важливого рішення.

Чому саме зараз

Сонце у Терезах зміщує фокус на баланс і взаємодію з іншими.

У популярній астрології цей період пов’язують із переговорами, партнерствами, справедливістю та необхідністю побачити обидві сторони ситуації.

Але у цього є і складніша сторона.

Коли людина надто довго намагається зберегти рівновагу, рішення може постійно відкладатися.

Тому кінець вересня здатен показати, де настав час перестати зважувати всі варіанти і нарешті обрати.

Яким може бути важливий вибір

Для когось це буде рішення у стосунках.

Для іншого — нова робота.

Хтось змінить умови співпраці.

Комусь доведеться встановити межі.

А хтось зрозуміє, що настав час відмовитися від того, що більше не працює.

Не кожен вибір буде драматичним.

Іноді перелом починається з дуже простої фрази:

«Я хочу інакше».

Не поспішайте лише заради визначеності

Навіть якщо ситуація вимагає рішення, це не означає, що потрібно відповідати негайно.

Особливо якщо вибір має довгострокові наслідки.

Після рівнодення варто запитати себе:

що я отримаю, якщо залишу все як є?

що зміниться, якщо я оберу інший шлях?

чи приймаю я це рішення для себе — чи лише для того, щоб уникнути конфлікту?

Такі запитання можуть допомогти побачити ситуацію значно чіткіше.

Головна тема після рівнодення

Початок сезону Терезів нагадує:

баланс — це не відсутність змін.

Іноді баланс повертається саме після рішення, якого людина довго уникала.

Для Терезів, Овнів, Раків і Козорогів кінець вересня може стати моментом, коли більше не вдасться залишити важливе питання «на потім».

І саме цей вибір може відкрити новий етап.

Астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є науками. Такі прогнози мають символічний або розважальний характер і не повинні бути єдиною підставою для важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, що раніше ми писали про осіннє рівнодення 2026 року: що воно принесе кожному знаку зодіаку

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