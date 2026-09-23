Метінвест Ахметова передав "Азову" техніку на понад 16 млн грн у межах "Сталевого фронту"

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До неї увійшли транспорт і спецтехніка, наземний роботизований комплекс, дрони, генератори, засоби зв’язку та обладнання для автономної роботи.

Один із головних напрямів цієї передачі – мобільність та інженерне забезпечення. "Азов" отримав три мікроавтобуси та три вантажівки. Серед спеціальної техніки – КРАЗ-самоскид і пожежний КАМАЗ. Окремо бригаді передали екскаватор вартістю близько 6 млн грн.

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На позиціях така техніка постійно працює на перевезення людей і обладнання, підвезення необхідного майна та інженерні роботи. Екскаватор дозволяє швидше виконувати великі обсяги земляних робіт, а вантажний транспорт потрібен для переміщення важкого обладнання і матеріалів.

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"Метінвест зараз переживає один з найгірших моментів в історії компанії. Зупинки підприємств внаслідок ударів ворога, зачинені порти, втрати і біль. Проте, навіть в такі моменти ми розуміємо, що майбутнє України у великій мірі залежить від Сил оборони і саме тому продовжуємо системну підтримку. Транспорт, НРК, дрони і інше обладнання зроблять “Азов” сильнішими і дозволяють продовжити асиметрично відповідати ворогу і боронити Україну", – сказав керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Ще один великий блок допомоги стосується автономності та зв’язку. Військові отримали генератори загальною вартістю близько 2 млн грн, комплекти Starlink із зарядними станціями EcoFlow та Bluetti, радіостанції, планшети й ноутбуки. Таке обладнання дає можливість підтримувати зв’язок і живлення техніки за відсутності стабільного доступу до електромережі.

До партії також увійшли два квадрокоптери та наземний роботизований комплекс "Тарган". Безпілотні й роботизовані системи дають змогу виконувати частину завдань дистанційно та зменшувати ризики для військових.

"На п’ятому році великої війни ми відчуваємо, що обсяги волонтерської підтримки поступово зменшуються. Водночас для нас особливо важливо мати партнерів, які залишаються поруч системно. Метінвест допомагав "Азову" раніше і продовжує допомагати зараз, закриваючи конкретні потреби підрозділу – від транспорту та інженерної техніки до зв’язку, дронів і автономного живлення", – зазначив представник 12-ї бригади НГУ "Азов".

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Загальна вартість цієї партії допомоги перевищує 16 млн грн.

Нагадаємо, "Сталевий фронт Ріната Ахметова" – ініціатива, яка консолідує допомогу бізнесів SCM Силам оборони України. Група Метінвест є одним з її ключових учасників. Підтримка підрозділів "Азову" є одним із системних напрямів цієї роботи. У 2025 році загальний обсяг допомоги 1-му корпусу НГУ "Азов" від Метінвесту сягнув 600 млн грн.

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