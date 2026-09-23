РФ довелося різко змінити плани на Донеччині через успіхи ЗСУ: Кремль намагається це приховати

Армія РФ. / © Associated Press

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Кремль, ймовірно, активізував заяви про нібито оточення українських військ на тлі сесії Генасамблеї ООН та нещодавніх успіхів ЗСУ на північному фланзі Фортечного поясу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Американські аналітики наголошують, що військові чиновники РФ неодноразово робили неправдиві заяви про оточення ЗСУ. Зокрема, в Курській області в жовтні 2024-го, в Куп’янську на Харківщині восени та взимку 2025-2026-х, а також на Рубцівському напрямку біля Лимана у червні цього року. Нещодавно Міноборони РФ і мілблогери заявили про нібито оточення українських військ на північному сході — між напрямками на Великий Бурлук та Вовчанськ.

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«Міністерство оборони, ймовірно, зараз поширює заяви про оточення, щоб підтримати російські дипломатичні зобов’язання на сесії Генасамблеї ООН 21-28 вересня, метою якої буде сприяння капітуляції України для припинення війни», — зауважують в ISW.

В Інституті акцентують на тому, що остання заява Міністерства оборони Росії щодо Добропілля також з’явилася на тлі того, що війська Сил оборони ліквідували виступ окупантів на північ від Лимана. Саме це змусило військове командування країни-агоесорки переглянути свої ширші плани щодо використання наступальної активності на Лиманському та Добропільському напрямках для проведення широкого оточення фортечного поясу та всієї Донецької області.

«Хибне твердження Міністерства оборони про оточення навколо Добропілля частково має на меті відвернути увагу від цих нещодавніх українських успіхів», — підсумували в ISW.

Ситуація на фронті — останні новини

Аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ повернули контроль над територією біля Западного на Харківщині. Окрім того, українські військові продовжують просування у лісовому масиві західніше Дворічної на Куп’янщині.

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Раніше в ISW інформували, що росіяни прориваються з півночі через газові труби магістрального газопроводу «Уренгой–Помари–Ужгород». Таким чином окупанти поновили спроби інфільтрації на територію Сумської області з боку Суджі (Курська область РФ).

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