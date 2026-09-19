ЗСУ продовжують масштабний наступ на Донеччині: Росія зазнає втрат і не може зупинити просування

ЗСУ. / © Getty Images

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Українські військові продовжують просування на півночі Донецької області в межах операції «Вівальді». За останній тиждень Сили оборони зачистили та звільнили кілька населених пунктів. Їхні назви наразі не розголошують із міркувань безпеки.

Про це повідомив начальник штабу та заступник командира Третього армійського корпусу Петро Горбатенко в ефірі «Суспільне Студія».

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За його словами, бійці Третього армійського корпусу разом з іншими підрозділами Сил оборони продовжують наступ у межах першого етапу операції «Вівальді». Окрім того, втрати окупантів — убитими, пораненими та полоненими — виявилися більшими, ніж очікувалося.

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«Ми продовжуємо рухатися. Те, що було заявлено — це одна цифра, вона буде збільшуватися із часом. Будуть надходити нові дані успіхи та звільнені населені пункти, просто ще не все можемо розкривати та проговорювати. Противник на даному відтинку є розбитий, дезорганізований. Намагається перекидати туди, на закриття прориву, підрозділи спеціального призначення, просто перемелюючи їх на „мʼясо“, не досягаючи жодного успіху», — розповів Петро Горбатенко.

Він повідомив, що, окрім офіційно підтвердженого звільнення Середнього та зачистки Коровійого Яру, Новоселівки, Ярової й Олександрівки, було проведено зачистку Рай-Олександрівки. Крім того, під контроль Сил оборони перейшли й інші населені пункти, але їхні назви наразі не розголошують із тактичних міркувань.

Військовий пояснив, що частину інформації поки вирішили не оприлюднювати, аби не розкривати противнику деталі операції та скористатися його помилками.

«Є й інші звільнені села, але поки не називаємо їх, оскільки не можемо дозволити противнику скористатися цією інформацією. Тож деякі деталі наразі маємо тримати в таємниці», — наголосив він.

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Зачистку сіл проводили у координації із розвідкою, ударними підрозділами, аби ефективно знайти та знешкодити військових РФ.

Водночас спроби військ РФ контратакувати в районі Лиманського виступу не дають результату, а натомість призводять лише до збільшення втрат серед особового складу путінської армії. Окрім того, росіяни зазнають втрат піхоти через спроби командування приховати провали на Лиманському напрямку.

Водночас у районах Слов’янська та Краматорська російські підрозділи продовжують намагатися просуватися. Втім, за словами Горбатенка, українські військові нині працюють над стабілізацією ситуації та створенням умов для подальших активних дій.

Успішному проведенню наступальної операції на півночі Донецької області, за словами начальника штабу Третього армійського корпусу, передувала масштабна підготовка, а вже потім вже безпосередньо самі зіткнення.

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«Це робота у нашому тилу та тилу противнику, робота із підпорядкованими підрозділами щодо нарощення їхніх спроможностей для ведення дій. Це — перший етап, попереду їх буде ще як мінімум три, а можливо і більше. Побачимо, як ми захопимося цим дійством. Симфонія буде тривати і ще попереду багато приємних сюрпризів», — розповів Горбатенко.

Операція «Вівальді» — що відомо

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що Україна розпочала наступ у Донецькій області. У її межах на той момент вже було зачищено Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру та звільнено Середнє.

Окрім того, ЗСУ зірвали задум російської армії щодо охоплення ключових міст Донеччини з півночі та півдня. Під час операції «Вівальді» було фактично розгромлено північну частину російського вклинення.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують те, що Україна пішла у масштабний наступ стало можливим зокрема завдяки формуючим операціям та кампанії дальнобійних ударів середньої дальності, які знижують спроможності російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Українські сили пробили оборону ворога на Лиманському напрямку та повернули елементи маневреної війни.

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