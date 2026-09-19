ВСУ продолжают масштабное наступление в Донецкой области: Россия терпит потери и не может остановить продвижение

ВСУ. / © Getty Images

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Украинские военные продолжают продвижение на севере Донецкой области в рамках операции «Вивальди». За последнюю неделю Силы обороны зачистили и уволили несколько населенных пунктов. Их названия пока не разглашаются из соображений безопасности.

Об этом сообщил начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко в эфире «Суспільне Студія».

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По его словам, бойцы Третьего армейского корпуса вместе с другими подразделениями Сил обороны продолжают наступление в рамках первого этапа операции «Вивальди». Кроме того, потери оккупантов — убитыми, ранеными и пленными — оказались больше, чем ожидалось.

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«Мы продолжаем двигаться. То, что было заявлено, — это одна цифра, она будет увеличиваться со временем. Будут поступать новые данные успехи и освобожденные населенные пункты, просто не все можем раскрывать и проговаривать. Противник на данном отрезке разбит, дезорганизован. Пытается перебрасывать туда, на закрытие прорыва, подразделения специального назначения, просто перемалывая их на мясо, не достигая никакого успеха», — рассказал Петр Горбатенко.

Он сообщил, что, кроме официально подтвержденного освобождения Среднего и зачистки Коровьего Яра, Новоселовки, Яровой и Александровки, была проведена зачистка Рай-Александровки. Кроме того, под контроль Сил обороны перешли и другие населенные пункты, но их названия не разглашаются по тактическим соображениям.

Военный объяснил, что часть информации пока решили не обнародовать, чтобы не раскрывать противнику детали операции и воспользоваться ошибками.

«Есть и другие освобожденные села, но пока не называем их, поскольку не можем разрешить противнику воспользоваться этой информацией. Поэтому некоторые детали должны держать в тайне», — подчеркнул он.

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Зачистку сел проводили в координации с разведкой, ударными подразделениями, чтобы эффективно обнаружить и обезвредить военных РФ.

В то же время попытки войск РФ контратаковать в районе Лиманского выступления не дают результата, а приводят лишь к увеличению потерь среди личного состава путинской армии. Кроме того, россияне понесут потери пехоты из-за попыток командования скрыть провалы на Лиманском направлении.

В то же время, в районах Славянска и Краматорска российские подразделения продолжают пытаться продвигаться. Впрочем, по словам Горбатенко, украинские военные сейчас работают над стабилизацией ситуации и созданием условий для дальнейших активных действий.

Успешному проведению наступательной операции на севере Донецкой области, по словам начальника штаба Третьего армейского корпуса, предшествовала масштабная подготовка, а потом уже непосредственно сами столкновения.

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Это работа в нашем тылу и тылу противнику, работа с подчиненными подразделениями по наращиванию их способностей для ведения действий. Это первый этап, впереди их будет еще как минимум три, а возможно и больше. Увидим, как мы увлечемся этим действом. Симфония будет продолжаться и еще предстоит много приятных сюрпризов», — рассказал Горбатенко.

Операция «Вивальди» — что известно

15 сентября командир Третий армейский корпус Андрей Белецкий сообщил, что Украина начала наступление в Донецкой области. В ее пределах на тот момент уже были зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности Корового Яра и освобождено Среднее.

Кроме того, ВСУ сорвали замысел российской армии по охвату ключевых городов Донбасса с севера и юга. Во время операции «Вивальди» была фактически разгромлена северная часть русского вклинения.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают то, что Украина пошла в масштабное наступление, стало возможным, в частности, благодаря формирующим операциям и кампании дальнобойных ударов средней дальности, которые снижают способности российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Украинские силы пробили оборону врага на Лиманском направлении и вернули элементы маневренной войны.

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