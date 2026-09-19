"Думала, что меня похоронят заживо": женщина провалилась в 2,5-метровый воронку на собственном дворе

Даниэль Таммоне / © ladbible.com

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Женщина, провалившаяся в воронку на собственном дворе на глазах у своей испуганной собаки, откровенно рассказала о пережитом ужасе.

Об этом пишет издание LADbible.

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47-летняя Даниэль Таммоне из городка Богемия в штате Нью-Йорк (США) неожиданно провалилась под землю на глубину почти 2,5 метра. Камеры видеонаблюдения, установленные у дома, зафиксировали момент отчаянных криков о помощи.

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По словам Даниэль, находясь в состоянии глубокого шока, она лишь впоследствии начала осознавать, что произошло, и больше всего боялась быть погребенной заживо.

«Все произошло мгновенно. Мои ноги немного просели, и уже в считанные секунды я полетела вниз. У меня даже не было времени среагировать, — рассказала она в интервью изданию 1010 WINS. — И вот я прямо под землей. Думаю: „Ладно… что только произошло? Где я? О’кей, я в земле. Ты в яме, ничего себе“».

Женщина упала в яму в саду / © ladbible.com

Женщина признается, что сразу после этого ее охватила настоящая паника: «А потом начинается паника, потому что ты понимаешь: „Боже, я могу умереть сегодня. Это может закончиться очень плохо. Меня могут похоронить вживую“».

Даниэль принялась отчаянно звать на помощь. На ее крики мгновенно отреагировали соседи, с которыми она даже раньше не была знакома. Они сразу бросились к смертной ловушке и вызвали экстренные службы.

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Опубликованные в сети кадры зафиксировали, как женщина, оказавшись на дне сливного септика, непрестанно умоляет о спасении, и как героические соседи бегут ей на помощь еще до приезда медиков.

«О Боже, она провалилась под землю! Мы уже звоним 911!» — слышен на видео крик одного из соседей.

«Все будет хорошо, Даниэль. Они уже едут», — успокаивал ее другой местный житель.

На помощь соседи вызвали спасательные службы / © ladbible.com

Соседка Кристин Чановски позже поделилась с телеканалом CBS своими эмоциями: «Сначала мы подумали, что она застряла где-то в сарае. Мы даже не подозревали смотреть под ноги на землю. Пожарные, полиция, скорая, спецподразделение — все сработали просто отлично. Я не смогла сдержать слез и расплакалась. Как только ее достали из ямы, я сразу крепко ее обняла».

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Напомним, в Киеве на Оболони местная жительница провалилась в большую воронку, которая внезапно образовалась прямо посреди тротуара. Причиной инцидента, по предварительным данным, стал очередной прорыв сетей водоснабжения, из-за чего произошло размывание почвы. Женщина не смогла самостоятельно выбраться из ямы, однако ей оперативно помогли прохожие, вытащившие пострадавшую еще до приезда экстренных служб.

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