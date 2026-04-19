Кусок льда пробил крышу дома и упал прямо на диван в гостиной — фото

Реклама

Член совета округа Лос-Анджелес призывает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) провести расследование после инцидента, в ходе которого кусок льда пробил крышу жилого дома.

Об этом пишет KABC-TV.

Дженис Хан опубликовала в соцсетях фото, на которых виден большой грязный кусок льда, пробивший крышу дома в городе Виттиер, повредил потолок и упал прямо на диван в гостиной.

Реклама

"Данные о полетах свидетельствуют, что в тот момент над домом пролетал самолет", - написала Хан. "Нам повезло, что в комнате никого не было, когда это произошло. Этот инцидент мог закончиться гораздо хуже".

Она призвала FAA проверить, мог ли этот кусок льда упасть с самолета.

Местный житель Юдер Грау рассказал, что в момент инцидента находился в доме и услышал громкий звук, похожий на взрыв.

Кусок льда пробил крышу дома

Владелица дома Тания Манга заявила, что находку пока хранят в пакете в морозильной камере, поскольку она имеет неприятный запах и ожидает идентификации.

Реклама

«Мы, безусловно, хотим знать, из чего он состоит и повлияет ли это на наше здоровье. Во-вторых, если это самолет или что-то подобное, мы понимаем почему это произошло, ведь даже сейчас, когда мы разговариваем, над нами летает самолет, и это пугает», — сказала Манга телеканалу.

Напомним, недавно мужчина выпал из пассажирского самолета.